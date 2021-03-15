Казахстанский диджей получил «Грэмми»

Imanbek (Иманбек Зейкенов) казахстанский диджей и продюсер получил «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс». История Иманбека – сказка, воплотившаяся в жизнь.

18-летний непрофессиональный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов сделал танцевальный ремикс на песню Saint Jhn «Roses». И выложил его в Сеть. За полгода ремикс собрал миллионы просмотров. Популярность ремикса пересекла океан и сам Saint Jhn оценил творчество Иманбека – ему версия музыканта понравилась.

После ремикс был номинирован на премию «Грэмми». Накануне в Лос-Анжеле прошла церемония вручения главной премии музыкального мира, тогда и стало известно, что Imanbek в прошлом работник железной дороги, а теперь уже обладатель «Грэмии» в номинации «Лучший ремикс».

