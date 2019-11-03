Как у «Металлики»: The Mattrix рассказали об оформлении сцены на предстоящих концертах
Дмитрий Снейк Хакимов рассказал о сюрпризах, которые команда готовит для выступления с оркестром «Глобалис».
Большой концерт грядёт и у Глеба Самойлова. The Mattrix в сопровождении оркестра «Глобалис» сыграют лучшие песни «Агаты Кристи» в симфонической аранжировке. Помимо оркестра, на сцене окажется и саксофонист Алексей Могилевский. Дмитрий Снейк Хакимов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, что это ещё не все сюрпризы. Подробности – только на НСН.
«В этот раз мы немного по-другому подошли к световому оформлению. С нами будет работать новый специалист по свету. И мы рассчитываем, что это будет грандиозно. Как у «Металлики». Может не как у Rammstein, но как у «Металлики», когда она выступает с оркестром», - пообещал артист.
Услышать все хиты «Агаты Кристи» в исполнении Глеба Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром «Глобалис» и увидеть обещанное Снейком световое шоу можно будет 14 ноября в московском «Крокус Сити Холле».
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