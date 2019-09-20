Культовый фотограф рассказал, как Мухаммед Али поставил на место «Битлз»
В гостях у радио ROCK FM известный шотландский фотограф поведал о работе с группой «Битлз», съемках американских президентов и знакомстве с Трампом.
В Москву на открытие своей выставки прилетел легендарный фотограф Гарри Бенсон. Фотожурналист, которому в этом году исполняется 90 лет, заглянул в гости на радио ROCK FM и рассказал о работе с группой «Битлз», об обиде музыкантов на Мохаммеда Али и о том, кто из американских президентов был самым приятным в общении человеком. Обо всем этом и многом другом читайте только на НСН.
- Как себя чувствуете, Гарри?
- Я очень рад быть здесь сегодня. Мне очень нравится, мы с женой планируем как-нибудь вернуться сюда, чтобы отдохнуть.
- Ваши кадры с Битлз были постановочными, или вы ловили момент?
- Должен сказать, что, наверное, только две фотографии из всех – постановочные. Первая, когда «Битлз» впервые раз приехали в Нью-Йорк и в аэропорту есть фотография, где они обернулись и посмотрели в камеру. Вторая – с Мухаммедом Али. Но Мухаммед Али диктовал им, что они должны делать, как они должны выглядеть. Он был очень умным человеком. И «Битлз» не понравилось, они были очень недовольны после сессии, потому что им показалось, что он не очень хорошо представил. Он действительно доминировал, ему хотелось показать, какой он особенный. Так и получилось. Мне нравятся все остальные фотографии, это импровизация. Мне не очень нравятся постановочные кадры, именно поэтому я не люблю снимать в студии. Мне нравится фиксировать воздух, атмосферу, которая создается в кадре, когда люди на снимке получаются такими же, какие они в жизни.
- Мухаммед Али тогда был еще Кассиусом Клеем. «Битлз» уже тогда не нравилось, что кто-то лидерствовал помимо них. Были ли вы свидетелем начала каких-то конфликтов уже между ними самими?
- Им очень это не понравилось, им нравилось доминировать и делать все, как они хотят. Они не привыкли к такому обращению. Мухаммед Али был единственным человеком, который поставил их на место. Конечно, были конфликты внутри группы. Ринго Старр был не самым лучшим барабанщиком, иногда это слышалось в записях. Постоянно внутри возникало какое-то недовольство, тем не менее, они - великая группа, выдававшая хит за хитом. Думаю, что парижские концерты 1964 года, когда я поехал вместе с ними – это был момент их прорыва. После этого они отправились в Америку, началась битломания. Они великая группа, потому что мы говорим о них до сих пор. Они до сих пор с нами, они трогают людей самых разных возрастов.
- О Джоне Ленноне известно, что он всегда был лидером, всегда задавал тон и не терпел авторитетов над собой. Были ли вы свидетелем конфликтов между Джоном и Полом Маккартни?
- Конечно, какие-то небольшие конфликты между ними были. Когда два человека талантливы и работают вместе, конечно, что-то возникает. Они оба были лидерами, но как-то уживались вместе. На одной из пресс-конференций, когда Джон разговаривал с журналистами, один из журналистов сказал мне: ну, сразу видно, кто тут лидер. Но на следующий день, на очередной пресс-конференции, уже Пол был лидером. Они были такими доминантными фигурами. Это, конечно, отчасти позднее стало причиной их распада. Пол написал для группы очень много песен, а Джон был очень приятным человеком. Он всегда был готов остановить свою машину, выйти и начать раздавать автографы детям и людям, которые пришли с ним встретиться.
- Вы снимали всех американских президентов, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. Наш ваш взгляд, кто из них был самым приятным человеком?
- Наверное, Ричард Никсон был самым приятным человеком. Его я снимал чаще, чем остальных президентов. С ним я приезжал в Москву в 1961 году. Также очень много работал с Биллом Клинтоном, Джимми Картером, и даже с Трампом, которого я знаю больше 40 лет.
- Вам в этом году исполняется 90 лет. Вы продолжаете снимать?
- Я продолжаю фотографировать и сегодня, потому мне нравится работать. Я себя замечательно чувствую. Все забывают, что фотография никогда не врет, а мне это всегда нравилось. Сегодня оборудование стало лучше, технологии развиваются.
Гарри Бенсон – известный шотландский журналист, прославившийся после американского турне «Битлз» в 1964 году. Также он работал со всеми президентами США, боксером Мухаммедом Али, певцом Майклом Джексоном. Также он присутствовал на похоронах Мартина Лютера Кинга, стал свидетелем убийства Роберта Кеннеди в 1968 году. Его работы публиковалось в журналах Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker. В 2005 году за достижения в области фотографии был награжден премиями Lucie Award и American Photo Award.
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