Июльский музыкальный марафон «Джаз на воде» откроет певица Flora

По четвергам радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал» приглашают горожан и гостей столицы в незабываемый круиз по Москве-реке «Джаз на воде». Слушателей ждёт живая музыка в исполнении талантливых артистов, роскошная яхта с панорамными окнами и потрясающие виды столицы, которые дополнят волшебную атмосферу вечера.

3 июля марафон откроет певица Flora. Самобытная артистка всегда завораживает зрителей оригинальным вокалом, мощной сценической энергетикой и острым чувством юмора. В программу войдет джаз и авторская музыка, в которой соединятся экспериментальный хип-хоп и soul, госпел (жанр духовной христианской музыки) и элементы армянского фольклора.

Карьера певицы началась с музыкальных конкурсов и фестивалей, где её талант сразу заметили эксперты. Её творчество сочетает в себе разнообразные жанры: от R&B до джаза, хип-хопа и этнических мотивов. Она проявила себя в юбилейном сезоне шоу «Голос-10», дошла до финала в 6-м сезоне «Ну-ка, все вместе», выступала в московских джаз-клубах, была хедлайнером фестиваля «Счастливые поют» в Алматы, а также победила на Moscow Jazz Festival и фестивале «Джаз на Иволге». Flora – постоянная участница Ural Music Night.

Сейчас певица готовит к выходу свой первый альбом, который станет ярким событием в русскоязычной музыке. В него войдут как новые композиции, так и уже известные хиты, написанные самой исполнительницей.

Насладитесь изысканным сочетанием джаза, речного бриза и сияющих огней Москвы в этом уникальном путешествии. Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница «Украина».



