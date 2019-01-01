Итоги «Евровидения-2019» могут отменить

Итоги международного музыкального песенного конкурса «Евровидение-2019» могут быть отменены из-за того, что победитель конкурса, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса.

Певец исполнил на конкуре не новую песню, а композицию, которая уже была в его репертуаре. Видео с исполнением песни от 2017 года было найдено на YouTube.

Отметим, песню Arcade Лоуренс исполнял в рамках проекта The Student Late Show. Из-за вновь открывшихся обстоятельств результаты «Евровидения» могут быть отменены.

Однако от организаторов музыкального конкурса комментариев пока не поступало.

