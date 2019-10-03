«Инкогнито» обновили концертную программу

Группа «Инкогнито» начинает активный концертный сезон. В сентябре команда представила новый сингл «Ртуть». Станислав Шклярский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что уже на этой неделе музыканты начинают тур с новой программой. Подробности – только на НСН.

«Осенью мы с группой «Инкогнито» собираемся в тур, программа которого насчитывает около 10 городов. Начнем с Санкт-Петербурга, затем 4 октября отыграем в Москве. Мы решили обновить нашу концертную программу, разбавив ее песнями, которые давно не исполняли. Некоторые песни прозвучат в новых аранжировках. А дополнять наше выступление будет видеоряд, который должен погрузить слушателей в нужную атмосферу», - отметил артист.

В нужную атмосферу можно будет погрузиться уже на этой неделе - 3 октября концерт Инкогнито пройдёт в петербургском клубе «Космонавт», а 4 октября, то есть уже в эту пятницу – в московском «Мумий Тролль баре». Полное расписание тура можно посмотреть в соцсетях группы.

