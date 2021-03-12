Imagine Dragons представили сразу две новые песни

«Cutthroat» - песня о жалости к себе и благодарности за все, что у тебя есть, добавляет Рейнольдс.

В своем посте в Twitter Дэн Рейнольдс также упомянул, что обе песни войдут в новый альбом Imagine Dragons, над ним группа работала весь прошлый год. Но дата релиза пока осталась неназванной.

