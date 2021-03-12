Imagine Dragons представили сразу две новые песни
Группа Imagine Dragons в ночь на 12 марта сделала двойную премьеру. Музыканты выложили в Сеть новые треки: «Follow You» и «Cutthroat».
Это первые их работы после выпуска четвертого студийного альбома в 2018 году.
В своем Twitter солист коллектива Дэн Рейнольдс написал о создании песен. По его словам, «Follow You» - о любви и верности «любить кого-то – это невероятно несовершенный процесс, он бывает болезненным и не всегда связан с романтикой и чем-то красивым». Трек появился на свет после того, как Рейнольдс вновь сошелся со своей женой, после семимесячного раздельного проживания.
В то время как трек «Cutthroat» полная противоположность песне «Follow You» «как в музыкальном, так и в тематическом плане», пишет лидер группы Imagine Dragons.
«Cutthroat» - песня о жалости к себе и благодарности за все, что у тебя есть, добавляет Рейнольдс.
В своем посте в Twitter Дэн Рейнольдс также упомянул, что обе песни войдут в новый альбом Imagine Dragons, над ним группа работала весь прошлый год. Но дата релиза пока осталась неназванной.
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