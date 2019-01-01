Илья Черт: Нам интересно переплюнуть самих себя
«Пилот» готовит новый альбом, который, по признанию лидера коллектива, станет экспериментальным.
Группа «Пилот» отметит на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019» юбилей альбома «Рыба, крот и свинья». Впрочем, сейчас музыканты заняты не только подготовкой своего сета для Главного приключения года, но и к записи следующего альбома. Илья Чёрт заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что это будет экспериментальная работа. Подробности – только на НСН.
«Для нас это не очень обычных проект. Мы хотим совместить жесткую музыку с русским народным фолком, но пока не очень понимаем, как это сделать. А общем, ставим себе высокие планки, трудновыполнимые задачи, нам интересно переплюнуть самих себя!», - признался артист.
Кстати, на сайте nashestvie.ru уже появилось расписание выступлений артистов, согласно которому «Пилот» выйдет на сцену в воскресенье, в 20:30. Напомним, фестиваль пройдёт 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области.
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