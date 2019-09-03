Игорь Николаев раскрыл тайну создания песни «Третье сентября»

Певец и композитор Игорь Николаев, написавший текст бессмертного хита «Третье сентября», раскрыл детали создания песни.

По словам Николаева, в дате «третье сентября» нет какого-то особого смысла, просто она идеально легла на музыку, написанную Игорем Крутым. А уже впоследствии, подчеркнул Николаев, песня Михаила Шуфутинского обросла сюжетом и драмой, передает РИА ФАН.

Также композитор поблагодарил Крутого и Шуфутинского, а также всех поклонников за то, что третье сентября стало «красным днем календаря». Николаев признался, что ему, безусловно, льстит такая популярность песни, сообщает Газета.ру

Сам Шуфутинский накануне заявил, что «Третье сентября» не надоест ему никогда и поблагодарил слушателей за позитивное отношение к себе.





