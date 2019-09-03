Игорь Николаев раскрыл тайну создания песни «Третье сентября»
Певец и композитор Игорь Николаев, написавший текст бессмертного хита «Третье сентября», раскрыл детали создания песни.
По словам Николаева, в дате «третье сентября» нет какого-то особого смысла, просто она идеально легла на музыку, написанную Игорем Крутым. А уже впоследствии, подчеркнул Николаев, песня Михаила Шуфутинского обросла сюжетом и драмой, передает РИА ФАН.
Также композитор поблагодарил Крутого и Шуфутинского, а также всех поклонников за то, что третье сентября стало «красным днем календаря». Николаев признался, что ему, безусловно, льстит такая популярность песни, сообщает Газета.ру
Сам Шуфутинский накануне заявил, что «Третье сентября» не надоест ему никогда и поблагодарил слушателей за позитивное отношение к себе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мировые новости на завтрак: Угроза выборов в Британии и опасные ракеты КНДР
- Между молотом пропаганды и наковальней лжи. Джонсон назвал СССР причиной трагедии Польши
- Власти Украины разрешат скупать землю иностранцам
- Новости за ночь: Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
- Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой