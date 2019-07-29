Крутой во всем. Юбилей композитора

65-летний юбилей отмечает сегодня композитор и музыкальный продюсер, народный артист России и Украины Игорь Крутой. В эфире НСН его поздравил коллега по музыкальному цеху Иосиф Пригожин.

«Отношусь я к нему абсолютно положительно. Мы знакомы очень давно. Игорь Крутой соответствует своей фамилии, потому что он крутой во всем. Он умеет дружить, умеет выстраивать отношения. Очень ранимый и болезненно воспринимает какие-то вещи всегда. Это абсолютно нормально, это творческая натура. Из всех людей 90-х он практически единственный остался актуальным, если брать самых глобальных монстров в индустрии, которые влияли на процессы. Это были Сергей Лисовский, Борис Зосимов, Игорь Крутой. Это как остаться в живых. Он умеет держать удар. Это очень важно. Он испытывал и трудности, и предательства, удары судьбы. Он остается верен себе, своей профессии. Он влиятельный игрок в индустрии, занимающий лидирующую позицию. Он сильный-сильный-сильный человек», - сказал продюсер.