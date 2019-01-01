Хелависа рассказала, как отпразднует переход от весны к лету

Хелависа в конце мая вместе с гитаристом Сергеем Вишняковым сыграет сольные концерты с таинственным названием «Саламандра». Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказала не только о новой программе, но и о книге, которую она пишет. Подробности – только на НСН.

« «Саламандра» - это логичное продолжение "Люцеферазы". Буквально недавно мы выпустили цифровое издание "Люцифераза DELUX", где основным треком стала именно песня "Саламандра". Сейчас мы готовим на нее клип, релиз которого очень надеемся приурочить к концерту. А еще я потихонечку дописываю книжку. Не знаю, когда допишу со всеми этими гастролями, но пишу. Сижу в гостиничных номерах и пишу. Но, вернемся к концертам в Москве и Петербурге. Что будет? Будет минимализм: на сцене - только мы вдвоем. Только два инструмента, только два голоса. Красивый, разноцветный свет от нашего замечательного художника по свету Дмитрия Гамзаева. Будет хрустальный звук и история первых поселенцев на Люциферазе, их встреч с драконами, саламандрами, воронами, может быть, другими существами. И это, наверное, поможет нам немножечко переосмыслить историю галактики Альхимейра, на задворках которой, как мы помним, находится планета Люцифераза. В общем, вот таким манером мы собираемся отпраздновать переход от весны к лету», - резюмировала артистка.

Концерт Хелависы с программой «Саламандра» пройдёт в московском «Главклубе» 31 мая. Жители северной столицы, не переживайте, вы эту программу увидите даже раньше – в Санкт-Петербурге концерт состоится 26 мая в клубе «Космонавт».

