«ГУДТАЙМС» готовят новую пластинку

Группа «ГУДТАЙМС» осенью собирается в тур с презентацией альбома «НАТЕ, кушайте, часть 1», и готовится презентовать «НАТЕ, кушайте, часть два». Лидер группы Артём Шаров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и поделился подробностями, явками и паролям. Вы найдете их только на НСН.

«Осенью у нас начинается большой тур, больше 30 городов. В октябре – ноябре мы поедем с презентацией первой части альбома. Параллельно выпускаем вторую часть. Презентация будет в Москве в «Арбат Холле» и в Санкт-Петербурге в клубе «Аврора». Информацию о выступлениях в других городах можно найти на наших интернет-ресурсах. Следите за нашим графиком и приходите на концерты!» - пригласил артист.

25 октября - Санкт-Петербург, клуб «Аврора». 1 ноября – Москва, Arbat Hall.

