Группа «Тату» попала в скандал из-за трибьют-шоу

Представители группы «Тату» (t.A.T.u.) объявили незаконным трибьют-концерт, посвященный альбому «200 по встречной». Об этом говорится в заявлении ООО «Неформат» за подписью Юлии Волковой, Елены Катиной, Бориса Ренского и одного из основателей группы, продюсера Ивана Шаповалова-Поднебесного.

В заявлении утверждается, что трибьют-шоу организовано «по непонятной причине».

«Юля Волкова и Лена Катина не участвуют в этом ни в каком качестве, а организаторы не имеют формальных прав на использование бренда t.A.T.u.», - говорится в документе, поступившем в распоряжение редакции НСН.

Между тем, сооснователь группы и продюсер трёх её альбомов Сергей Галоян рассказал НСН, что поддерживает идею трибьюта и лично договаривался с Катиной и Шаповаловым об их участии в проекте.

«Данный трибьют посвящен альбому «200 по встречной» и замечательным песням, которые мы тогда написали. Группы ТАТУ давно уже не существует, а эти песни вот уже 20 лет становятся хитами в исполнении других артистов - одна из песен в прошлом году была в 10-ке радиостанций в двух вариантах - в исполнении ILKAY на английском и Клавы Коки на русском. Мы с любовью относимся к девочкам и Ивану и призываем их не скандалить, а помочь этому проекту состояться. Этот концерт нужен всем», - сообщил он.

Трибьют-шоу собиралась организовать платформа Lookport.

«На настоящий момент с авторами хитов группы t.A.T.u. Валерием Полиенко, Еленой Кипер, Сергеем Галояном заключены договоры об использовании композиций в трибьюте. Иван Шаповалов также многократно в устной и письменной форме выражал согласие на участие в проекте в качестве автора, убедив нас в отсутствии препятствий с его стороны, что зафиксировано перепиской», - объяснил НСН директор Lookport Алексей Волк.

Он отметил, что готов и дальше вести переговоры с Шаповаловым, «несмотря на то, что формальная очистка прав на исполнение песен на концертах в России выполняется автоматически через Российское авторское общество».

«Хочу заметить, что песни группы Тату были написаны суммарно 20 соавторами, одним из которых является Иван Шаповалов, а его авторские права не нарушаются и не нарушались ранее. Иван владеет от 25 до 50% в 8 треков, а всего в проекте планируется исполнить 18 песен», - добавил Волк.

Организаторы уверены, что не нарушают товарный знак бренда «Тату». В Lookport также заявили, что предлагали Катиной и Волковой обсудить гонорары за участие в трибьют-шоу, но представители певиц сослались на «несуществование группы».

