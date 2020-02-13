Группа Scorpions названа «Самой российской народной зарубежной группой»
Специальная номинация «Самая российская народная зарубежная группа» 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» присуждена группе Scorpions.
Этот немецкий коллектив подготовил для фестиваля один из главных сюрпризов – видеообращение фронтмена Клауса Майне. Он пообещал, что в скором будущем российские фанаты вживую увидят своих кумиров.
Юбилейный XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио» проходит в четверг, 13 февраля, на новой площадке «ВТБ Арена». Всего будут названы 13 победителей. Они были выбраны общенародным голосованием.
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