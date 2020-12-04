Группа ППК рассказала о создании трека к фильму о космосе
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция обновленного музыкального проекта ППК на тему: «Здесь русский транс, здесь фильм про космос»
22 сентября 2020 года Госкорпорация Роскосмос и Первый канал заявили о том, что ими, впервые в истории, будет создан художественный фильм в космосе. Рабочее название – «ВЫЗОВ». Режиссер картины — Клим Шипенко, снявший «Салют-7», а генеральными продюсерами выступили Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст. Заглавной музыкальной темой подготовки к сьёмкам стала композиция «Воскрешение» легендарного проекта ППК.
Музыканты проекта Юрий Марычев и Евгений Храмков представили новый клип на пресс-конференции НСН. Они рассказали, что в своих ранних треках звучали голоса настоящих космонавтов, записи которых доставались из архивов. К своему последнему треку музыканты скачали голоса космонавтов из видео в Facebook.
Участники коллектива считают, что являются популяризаторами космической тематики, они заявляют, что творчество обновленного коллектива станет популярно в России и во всем мире.
В 2020-м году в проекте ППК появился новый участник. Британская пресса удостоила проект из Ростова титулом создателя отдельного жанра – русский транс.
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