Группа ППК рассказала о создании трека к фильму о космосе

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция обновленного музыкального проекта ППК на тему: «Здесь русский транс, здесь фильм про космос»

22 сентября 2020 года Госкорпорация Роскосмос и Первый канал заявили о том, что ими, впервые в истории, будет создан художественный фильм в космосе. Рабочее название – «ВЫЗОВ». Режиссер картины — Клим Шипенко, снявший «Салют-7», а генеральными продюсерами выступили Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст. Заглавной музыкальной темой подготовки к сьёмкам стала композиция «Воскрешение» легендарного проекта ППК.

Музыканты проекта Юрий Марычев и Евгений Храмков представили новый клип на пресс-конференции НСН. Они рассказали, что в своих ранних треках звучали голоса настоящих космонавтов, записи которых доставались из архивов. К своему последнему треку музыканты скачали голоса космонавтов из видео в Facebook.

Участники коллектива считают, что являются популяризаторами космической тематики, они заявляют, что творчество обновленного коллектива станет популярно в России и во всем мире.

В 2020-м году в проекте ППК появился новый участник. Британская пресса удостоила проект из Ростова титулом создателя отдельного жанра – русский транс.