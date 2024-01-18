Группа «Мураками» записала кавер на «All you need is love» The Beatles
18 января 202420:44
Группа «Мураками» поделилась своей версией исполнения песни «All You Need Is Love» The Beatles.
«Как Диляра часто повторяет, только любовь спасет наш мир. Вокруг этой фразы все и построилось, и нашлась та самая песня, которая радует нас, подогревает ваше тепло и приумножает любовь, буквально витающую в воздухе», - говорится в публикации.
Ранее «Мураками» представили новогодний сингл, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху не поддержал создание палестинского государства
- Ридли Скотт завершил съемки сиквела «Гладиатора»
- СК поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
- Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве
- Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ
- В Бразилии девочка родилась с четырьмя почками
- Врач Данишевский: Умереть можно от 400 мл чистого спирта, выпитого за два часа
- СМИ: беспилотник атаковал базу США в иракском Курдистане
- Роспотребнадзор: ВОЗ опровергла сообщения об угрозе новой пандемии
- В России может подорожать чай и кофе из-за кризиса на Ближнем Востоке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru