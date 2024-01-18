Группа «Мураками» записала кавер на «All you need is love» The Beatles

Группа «Мураками» поделилась своей версией исполнения песни «All You Need Is Love» The Beatles.

«Как Диляра часто повторяет, только любовь спасет наш мир. Вокруг этой фразы все и построилось, и нашлась та самая песня, которая радует нас, подогревает ваше тепло и приумножает любовь, буквально витающую в воздухе», - говорится в публикации.

Ранее «Мураками» представили новогодний сингл, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба группы "Мураками"
ТЕГИ:МузыкаМузыканты"мураками"The Beatles

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