Группа «Лётный Сезон» выступит в рамках проекта «Джаз на воде»

Группа «Лётный Сезон» в четверг, 22 мая, выступит в рамках проекта «Джаз на воде», который организуют Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал».

Прозвучат как классические композиции, так и песни из советских кинофильмов.

По словам руководителя ансамбля «Лётный Сезон» Антона Залетаева, его коллектив отличается разнообразием инструментов и стилей, богатой тембровой палитрой и самобытными аранжировками. Специализируется группа на исполнении ирландской музыки в интерпретации «битлов» и в классическом стиле, а также на авторских песнях на русском языке.

«Кто хочет в прекрасный майский денёк проплыть по Москве-реке на яхте и послушать хорошую музыку, приходите на наше выступление», - пригласил Залетаев.

По его словам, лирические баллады прозвучат в живом исполнении под аккомпанемент скрипки, флейты, гитары и других инструментов.

