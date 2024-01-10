Группа «Крематорий» презентовала свой первый сингл 2024 года

Новая композиция представляет из себя кавер на советскую эстрадную песню «Увезу тебя я в тундру», которая получила известность в исполнении Колы Бельды.

Сингл был записан «Крематорием» специально для новогоднего выпуска программы «Квартирник у Маргулиса», сообщает НАШЕ Радио.

Ранее сообщалось, что самые успешные краудфандинговые проекты в музыке в 2023 году запустили группы «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», напоминает «Радиоточка НСН».

