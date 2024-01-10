Группа «Крематорий» презентовала свой первый сингл 2024 года
10 января 202416:23
Рок-группа «Крематорий» представила свой первый сингл 2024 года.
Новая композиция представляет из себя кавер на советскую эстрадную песню «Увезу тебя я в тундру», которая получила известность в исполнении Колы Бельды.
Сингл был записан «Крематорием» специально для новогоднего выпуска программы «Квартирник у Маргулиса», сообщает НАШЕ Радио.
Ранее сообщалось, что самые успешные краудфандинговые проекты в музыке в 2023 году запустили группы «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru