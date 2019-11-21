Группа «Ключевая» превращается из квартета в квинтет

Группа «Ключевая» готовится к московскому концерту в новом составе. Концерт приурочен ко дню рождения группы, которая впервые вышла на сцену в ноябре 1997 года. Главным сюрпризом для слушателей станет представление нового участника коллектива. О том, кто он – рассказал лидер группы Максим Аншуков, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио». Подробности – только на НСН.

«Мы всегда были квартетом, но мечтали о клавишнике. Нам виделось, что это будет полноправный участник коллектива: наш товарищ, соратник и единомышленник. Сашу Шакирова мы знаем достаточно давно по работе с многими известными группами. Он принимал участие в них и как бас-гитарист и как гитарист. А еще, что немаловажно, умеет петь и владеет искусством аранжировки. Мы пригласили его помочь в записи наших новых песен. Он согласился. Результат нам всем очень понравился. Конечно, мы поспешили сделать Саше предложение, от которого он не смог отказаться. И вот он стал именно тем человеком, которого мы очень давно искали. Приходите к нам на концерт: мы встретим вас уже не квартетом, а квинтетом», - пообещал артист.

Увидеть новый состав группы «Ключевая» на сцене можно 27 ноября в «Мумий Тролль Мьюзик Баре».

