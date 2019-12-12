Группа «КерамикА» представила макси-сингл «Три в одном» на всех цифровых музыкальных площадках. В релиз вошли три песни. Одна из них – «Чикимонтана, брат!», записанная при участии актеров Николая Фоменко и Павла Майкова. Приглашенные гости есть в каждой из трех композиции. Фронтмен коллектива Владимир Колпаков заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал о релизе. Подробности – только на НСН.

«Разные вещи по стилистике и по восприятию объединили одним названием и пригласили людей, которые, на наш взгляд, попадали по характеру , да по всему попадали в каждой песне. Я работой доволен. Паша с Колей в "Чикимонтане" просто отличные. Остальные ребята тоже молодцы», – рассказал музыкант.

Кстати, песня «Чикимонтана, брат!» стала фаворитом прошлой недели хит-парада «Чартова Дюжина». Помочь песне ворваться в чарт можно, проголосовав за нее на сайте nashe.ru.



