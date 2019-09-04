Грандиозный концерт организует телеканал «МИР» в День города

Лауреаты «Славянского базара»-2019, DJ Groove, «Пицца» и многие другие известные исполнители порадуют москвичей и гостей столицы концертом, который пройдет 8 сентября в рамках празднования Дня города. Большой праздничный концерт на Охотном ряду на этот раз организует телеканал «МИР».

Концерт под общим названием «День МИРа в День Москвы» начнется в воскресенье в 10 утра. Честь открыть программу предоставлена обладательнице специального приза «Песня – путь к содружеству» на «Славянском базаре», молдавской певице Лидия Исаак и лауреату конкурса из России Ивану Дятлову.

Среди заявленных участников - группы «Ромарио», «Макенза», «Ки? Туа!», «Аэроджем» и другие. Там же можно будет услышать классическую музыку в современной обработке. Оригинальную версию представят солист Московского театра «Геликон-Опера» Дмитрий Янковский и проект «NeoClassic».

Кроме того, все желающие смогут принять участие в викторинах на знание истории столицы и ВДНХ, 80-летиию которой в этом году посвящен День города, и конкурсы от телеканала «МИР». DJ Groove выступит на главной сцене Дня города в восемь часов вечера. Финальную точку поставит группа «Пицца».

