Горшенев: Делать альбом поспешно нам не хочется!

Задавать артисту вопрос о творческих планах – это дурной тон. Но так уж вышло, что именно о планах Алексей Горшенёв рассказал, заглянув гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». По словам артиста, до релиза дебютного альбома у проекта «Горшенёв» выйдет макси-сингл. Подробности – только на НСН.

«У нас есть план выпустить макси-сингл как раз к московскому концерту в клубе RED. Альбом мы хотим презентовать весной. Дело в том, что все, что мы делаем – это большие эксперименты (вы, наверное, это заметили), и это не просто работа из серии «сделали песню, записали и погнали». Здесь мы упираемся в эксперименты, работаем над тем, чтобы песня звучала, чтобы это было интересно, чтобы это было круто. Поэтому делать альбом поспешно очень не хочется», - признался музыкант.

Алексей Горшенёв выступит с новым проектом на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019». Сет коллектива состоится в воскресенье, 21 июля. Точное расписание выступлений и билеты на фестиваль можно найти прямо сейчас на сайте nashestvie.ru.

