Город-призрак, прогулки по Нью-Йорку и гимн гречке
Рок-музыканты – о жизни и работе в условиях самоизоляции.
Музыкальным событием номер один в мире в условиях пандемии коронавируса стал новый сингл группы The Rolling Stones - первый за восемь лет. Композиция Living in a Ghost Town – Жизнь в городе-призраке – была записана в условиях самоизоляции в Лос-Анджелесе и Лондоне, - говорится в сообщении на сайте легендарных «роллингов». Клип на песню был снят на пустынных улицах городов по всему миру: Лондона, Кейптауна, Киото, Осло, Торонто.
В городе из числа наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, Нью-Йорке, прямого запрета на выход из дома не было и нет – в этом заверил НСН живущий там музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский.
«Я сейчас нахожусь в США, в Нью-Йорке, на самоизоляции, которая проходит следующим образом - от нас не требуют оставаться дома, мы можем спокойно выходить на улицу. То, что говорят в СМИ о ситуации в Нью-Йорке - это конечно что-то. Я живу в Бруклине, мы никуда не ездим, так как нам никуда особо не надо, но мы ходим на прогулки. Мы ходим в масках и соблюдаем дистанцию. Отвечая на вопрос, о том, а правда ли что трупы людей вывозят грузовиками, скажу следующее - никакого морга в центральном парке нет. Если подытожить – паники нет, завалов нет, запрета на выход, в самом пострадавшие городе США, тоже нет. Но при этом власти США дали людям денег, как гражданам, так и не гражданам США и мне, кстати, тоже, по 1200 долларов на человека».
Целый альбом выпустил в режиме самоизоляции Вячеслав Бутусов. И, как следует из его слов, творческий полет на этом не иссяк.
«На самоизоляции все дни я нахожусь дома, для меня понятие карантин очень относительное, я всегда дома. Я занимаюсь проектами, которые давно собирался сделать. Мы выпустили альбом «Аллилуйя» и уже в карантинный период мы выпустили альбом «ChiaroScuro» с Екатериной Мечетиной. Мы вчера запустили мультик, о котором я мечтал всю свою жизнь – музыкальное видео. Я давно мечтал сделать проект "Песни войны" и сейчас мы готовим некоторые военные песни с Виктором Сологубом».
Но в сравнении с чем точно меркнет город-призрак, воспетый «роллингами», так это - тема и идея художественного произведения, вышедшего из-под пера лидера российской группы «Тараканы».
Дмитрий Спирин запустил карантинный инстаграм-проект, в рамках которого сочиняет по одной песне в день. Одна из них посвящена продукту - символу потребительской паники начала вспышки коронавируса в России:
Песня летит над планетой Земля!
Гречка — любовь моя!
- гласит «Гимн гречке».
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