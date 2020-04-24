Город-призрак, прогулки по Нью-Йорку и гимн гречке

Музыкальным событием номер один в мире в условиях пандемии коронавируса стал новый сингл группы The Rolling Stones - первый за восемь лет. Композиция Living in a Ghost Town – Жизнь в городе-призраке – была записана в условиях самоизоляции в Лос-Анджелесе и Лондоне, - говорится в сообщении на сайте легендарных «роллингов». Клип на песню был снят на пустынных улицах городов по всему миру: Лондона, Кейптауна, Киото, Осло, Торонто.

В городе из числа наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, Нью-Йорке, прямого запрета на выход из дома не было и нет – в этом заверил НСН живущий там музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский.