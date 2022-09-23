Голосуем за НАШЕ РАДИО!
23 сентября 202220:47
Администрация города Невинномысска Ставропольского края предложила горожанам выбрать одну из двух радиостанций, которую будут транслировать в городе - «Серебряный дождь» или «Наше Радио».
Глава столицы края Михаил Миненков запустил онлайн-голосование в своем Telegram-канале.
Призываем переходить по указанной ссылке и голосовать за НАШЕ РАДИО в Невинномысске!
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru