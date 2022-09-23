Голосуем за НАШЕ РАДИО!

Администрация города Невинномысска Ставропольского края предложила горожанам выбрать одну из двух радиостанций, которую будут транслировать в городе - «Серебряный дождь» или «Наше Радио».

Глава столицы края Михаил Миненков запустил онлайн-голосование в своем Telegram-канале.

Призываем переходить по указанной ссылке и голосовать за НАШЕ РАДИО в Невинномысске!

