Голосование за победителей премии «Все цвета джаза» завершится 23 мая

Победители VII ежегодной премии Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» будут объявлены в эфире радиостанции с 24 по 30 мая.

23 мая завершится открытое голосование, которое проводится на сайте радиостанции. Проголосовать может любой желающий не чаще одного раза в сутки.

Победители будут определены в семи номинациях.

Народное голосование определит лучших по итогам 2020 года в пяти номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года» и «Музыкант года».

Еще в двух специальных номинациях «Открытие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России» победителей выберет Радио JAZZ 89.1 FM.

30 мая на Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт, в рамках которого объявят победителя премии в номинации «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

В числе его участников MANKAGROOVE, Лариса Долина, Сергей Мазаев, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Александр Панайотов, А’СТУДИО, Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова и многие другие.

