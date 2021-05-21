Голосование за победителей премии «Все цвета джаза» завершится 23 мая
Победители VII ежегодной премии Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» будут объявлены в эфире радиостанции с 24 по 30 мая.
23 мая завершится открытое голосование, которое проводится на сайте радиостанции. Проголосовать может любой желающий не чаще одного раза в сутки.
Победители будут определены в семи номинациях.
Народное голосование определит лучших по итогам 2020 года в пяти номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года» и «Музыкант года».
Еще в двух специальных номинациях «Открытие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России» победителей выберет Радио JAZZ 89.1 FM.
30 мая на Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт, в рамках которого объявят победителя премии в номинации «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
В числе его участников MANKAGROOVE, Лариса Долина, Сергей Мазаев, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Александр Панайотов, А’СТУДИО, Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова и многие другие.
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