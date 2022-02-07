«Гнесинка» отпразднует свое 127-летие Традиционным днем учебных заведений

Музыкальное училище имени Гнесиных 15 февраля отметит свое 127-летие. В этот день по традиции пройдет день учебных заведений имени Гнесиных – в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных в 18:00 состоится церемония вручения наград «Лучший ученик 2021 года», а также концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов, сообщили в Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.

Музыкальное училище было основано в 1895 году сестрами Гнесиными, за 127 лет своего существования училище стало колыбелью двух школ – музыкальной семилетки и спецшколы и вуза – Музыкально-педагогического.

Семья Гнесиных способствовала формированию в России трехступенной системы образования - школа, училище, вуз.

15 февраля - день рождения всех Гнесинских учебных заведений: Музыкального училища имени Гнесиных, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской городской детской музыкальной школы имени Гнесиных, Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.



