Музыка

Гитары лидера Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

21 июня12:34

Коллекцию гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали за рекордные 21,5 миллиона долларов. Как сообщает Rolling Stone, инструменты ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что самый дорогой инструмент был продан почти за 4 миллиона долларов – а это значительно выше предполагаемой оценки в 150 тысяч долларов.

В Christie's объявили эти торги «рекордом мирового аукциона». Они продолжались восемь часов, участие в них приняли коллекционеры из 66 стран мира. Аукцион проводился в пользу защиты окружающей среды. Средства были переданы организации ClientEarth.

Как напоминает RT, в августе 2015 года Дэвид Гилмор сообщил, что рок-группа Pink Floyd прекращает своё существование. По его мнению, «она себя изжила»

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Ранее НСН писала, что с молотка ушла картина с обнаженным бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Полотно продали на аукционе за 2,5 тысячи долларов. Об этом в фейсбуке сообщила замглавного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова. Кто покупатель полотна – не сообщается.

Накануне работа была выставлена на интернет-аукционе. Стартовая цена картины «Петр уже пятый» составляла 600 долларов. Продавец сообщила, что всего в мире таких картин две, одна находится в частной коллекции. Экс-президент Украины на этой работе изображен обнаженным на фоне экзотического пейзажа в окружении амуров.


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