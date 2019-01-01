Гитары лидера Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекцию гитар одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали за рекордные 21,5 миллиона долларов. Как сообщает Rolling Stone, инструменты ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что самый дорогой инструмент был продан почти за 4 миллиона долларов – а это значительно выше предполагаемой оценки в 150 тысяч долларов.

В Christie's объявили эти торги «рекордом мирового аукциона». Они продолжались восемь часов, участие в них приняли коллекционеры из 66 стран мира. Аукцион проводился в пользу защиты окружающей среды. Средства были переданы организации ClientEarth.

Как напоминает RT, в августе 2015 года Дэвид Гилмор сообщил, что рок-группа Pink Floyd прекращает своё существование. По его мнению, «она себя изжила»