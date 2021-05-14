Фестиваль Park Live вновь перенесен

Организаторы заявили о вынужденном переносе фестиваля Park Live на 2022 год. Как сообщается на официальных страницах опенэйра, в 2021 году международные гастроли все еще сталкиваются с трудностями.

«Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», - заявили организаторы фестиваля Park Live.

В качестве компенсации в 2022 году Park Live продлят на три уикенда. Даты выступлений некоторых артистов уже объявлены: 17 июня 2022 года на Park Live выступит My Chemical Romance, 19 июня будет выступать Placebo (на фото), 8 июля гостей Park Live ждет концерт Gorillaz, 9 июля на сцену выйдут Deftones, а 17 июля – Killers.

Неизвестными пока остаются новые даты выступлений групп Slipknot и Offspring. Организаторы обещают вскоре заявить даты выступлений этих команд и объявить новых участников фестиваля.

