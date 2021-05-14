Фестиваль Park Live вновь перенесен
Организаторы заявили о вынужденном переносе фестиваля Park Live на 2022 год. Как сообщается на официальных страницах опенэйра, в 2021 году международные гастроли все еще сталкиваются с трудностями.
«Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», - заявили организаторы фестиваля Park Live.
В качестве компенсации в 2022 году Park Live продлят на три уикенда. Даты выступлений некоторых артистов уже объявлены: 17 июня 2022 года на Park Live выступит My Chemical Romance, 19 июня будет выступать Placebo (на фото), 8 июля гостей Park Live ждет концерт Gorillaz, 9 июля на сцену выйдут Deftones, а 17 июля – Killers.
Неизвестными пока остаются новые даты выступлений групп Slipknot и Offspring. Организаторы обещают вскоре заявить даты выступлений этих команд и объявить новых участников фестиваля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Чемпионат по скоростному копанию могил прошёл в Новосибирске
- Минюст внес VTimes в список СМИ-иноагентов
- Песков: Суд над Медведчуком не должен стать «охотой на ведьм»
- Песков рассказал о работе по совершенствованию оборота гражданского оружия
- Ситуацию с COVID-19 в Москве назвали напряженной
- Зеленский заявил о планах по уменьшению числа олигархов в стране
- В Госдуму внесен проект об отмене налога с продажи недвижимости до 1 миллиона рублей
- Более 150 детей погибли с начала года на российских дорогах
- Кабмин позволит регионам брать кредиты без погашения займов 2020 года
- Соцопрос: Россияне заявили о росте цен на продукты и услуги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru