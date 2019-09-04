Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» обещает праздник для всей семьи

Всего несколько дней осталось до Дня Города, а значит, и фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»! Двухдневный музыкальный марафон стартует 7 сентября с 12:00 в центре столицы: сцена и площадки фестиваля расположатся от Каланчёвской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до самого Садового кольца.

Поздравить столицу с днём рождения собираются все НАШИ артисты: «Ария», Гарик Сукачёв, «Пилот», Вадим Самойлов, «Секрет», «Ундервуд», Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, «НАИВ», «Нейромонах Феофан», «Trubetskoy», Найк Борзов, СЛОТ и многие, многие другие. К главному празднику города организаторы подготовили не только обширный музыкальный лайн-ап, но и различные интерактивные зоны для гостей самых разных возрастов.

На протяжении двух дней на проспекте Академика Сахарова будет работать зона «Workout». Организаторы заботятся о здоровье и физической подготовке зрителей, поэтому всех гостей будут ждать зарядка, тренировка по воркауту, мастер-классы и лекции от профессиональных трюкменов России и лично от рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по подтягиванию на перекладине Виктора Филиппова. В здоровом теле – здоровый дух, а получать за это призы еще приятнее!

Для любителей экстремальных и зрелищных шоу на асфальт Москвы выйдут участники крупнейших спортивных событий России и СНГ, новаторы фристайла-мотокросса, команда профессиональных спортсменов MadMan! Сногсшибательные трюки на мотоциклах, выполняемые на головокружительной высотке, не оставят равнодушными даже тех, кто далек от романтики и культуры мотоциклизма.

Тем, кто больше увлечен технической стороной вопроса придется по душе тематическая зона «Кастом Конвенция», в которой все желающие смогут увидеть несколько десятков интересных и по-настоящему уникальных авто- и мотоэкспонатов. Об историях «олдтаймеров» расскажут их владельцы в рамках выездов на демонстрационный подиум. Тут же можно будет попробовать себя в роли тату-мастера, погонять в гоночном кресле пилота с полным погружением в реальность, сфотографироваться с представленными моделями, и многое другое.

Кроме того, в шатре «Фонда Валентина Серова» пройдут необычные творческие мастер-классы для всей семьи. Попробовать свои силы можно будет в создании картин в различных техниках, уникальных объемных открыток, стильных аппликаций, а также объемных фигур в технике «паперкрафт», а также почувствовать себя дизайнером и раскрасить заготовки в самые яркие цвета. Опытные мастера покажут, как своими руками можно создать уникальные абстрактные картины, которые красиво впишутся в любой интерьер. Никакой подготовки не требуется, а все созданные шедевры останутся на память их создателям и станут отличным напоминанием о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» на долгие годы.

Для самых юных зрителей будет работать большая и занимательная детская зона «Город Батутов КутиКатай». Каждый ребёнок сможет провести несколько часов, прыгая на разных тематических батутах, познакомиться с героями мультфильмов, а так же покататься на карусели и надувных горках под зажигательную музыку.

Фудкорты, ярмарка и многое другое – под 20 часов отличной музыки! Всех НАШих ждут 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.

Вход на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» - свободный!

