Фестиваль НАШЕСТВИЕ станет еще более комфортным

19, 20 и 21 июля в Большом Завидово Тверской области прогремит юбилейный фестиваль НАШЕСТВИЕ, отмечающий в 2019 году свое 20-летие. Хорошая музыка, грандиозный лайн-ап, лето и солнце - эти ингредиенты станут приятным украшением Главного приключения года!

Организаторы не забыли позаботиться об удобстве и комфорте гостей, с каждым годом улучшая инфраструктуру и бытовые условия гостей фестиваля. В 2019 году на НАШЕСТВИИ в распоряжении гостей впервые две палаточных гостиницы с круглосуточным заселением.

Теперь не нужно везти с собой массу вещей: всё необходимое есть прямо на поле фестиваля. Найти палаточные гостиницы будет очень просто. Каждая из них получила название в честь одного из легендарных рок-клубов: «Московская рок-лаборатория» превратилась в отель «Москва», а «Свердловский рок-клуб» - в «Свердловск».

Самые просторные номера и выгодное расположение по отношению к Главной сцене фестиваля - у гостиницы «Москва» (только для владельцев билетов FAN и VIP). Палаточный отель состоит из просторных кемпинговых палаток для двух-трехместного размещения. Предусмотрено всё необходимое - надувные матрасы, надувные спальные мешки и подушки, кемпинговая мебель (стол и стулья), гигиенические принадлежности и другие приятные бонусы.

В палаточной гостинице «Свердловск» будут готовы к заселению четырехместные двухслойные палатки (240х205х120 см), оборудованные 4-мя спальными мешками и туристическими ковриками. Для комфортного пребывания гостей фестиваля на территории одноименных городков, где располагаются гостиницы, функционируют платные душевые, производится уборка мусора.

Все подробности - на сайте фестиваля НАШЕСТВИЕ. В этом году билеты «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и при покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, его электронную почту и телефон.

