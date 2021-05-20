Фестиваль «Гластонбери» состоится в сентябре

Организаторы фестиваля «Гластонбери» получили разрешение на проведение живого музыкального мероприятия в этом году. Об этом сообщает NME. Разрешение было выдано вместе со списком из 50 условий, которые необходимо соблюсти.

Прежде всего, выступления должны проходить на главной сцене «Гластонбери», Pyramid Stage. Максимальное число гостей и участников фестиваля не должно превышать 49 999 человек (учитывая сотрудников самого фестиваля и выступающих). Гостям также придётся обойтись без палаток. Двухдневное мероприятие может пройти в сентябре этого года.

Ранее организаторы «Гластонбери», чтобы не отменять фестиваль и в 2021 году, перенесли его в онлайн-формат. Трансляция выступлений Coldplay, Деймона Албарна, Майкла Киванука и многих других состоится 22 мая.

Состав участников сентябрьского «Гластонбери» пока неизвестен, также как и дата его проведения.

