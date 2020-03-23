«Евровидение 2020» могут провести онлайн

Организаторы «Евровидения 2020» обсуждают вариант проведения песенного конкурса в режиме онлайн. Об этом информирует Европейский вещательный союз. Там не исключают, что творческое мероприятие может быть организовано без состязательной составляющей.

По мнению оргкомитета, участники и композиции, прошедшие отбор на конкурс, который должен был пройти в мае в Амстердаме, помогут «объединить и развлечь жителей Европы в нынешние непростые времена, сообщает Газета.ру.

До отмены конкурса в связи с пандемией коронавируса среди клипов, размещенных на официальном канале «Евровидения» на видеохостинге YouTube, с огромным отрывом лидировала песня российской группы Little Big. Клип набрал уже более 42 миллионов просмотров.

