Евгений Абрамов и SAKHRA выступят в «Джазе на воде»
Евгений Абрамов и проект SAKHRA откроют ноябрьскую серию концертов в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом сообщили НСН в пресс-службе Радио Jazz.
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В четверг, 7 ноября, музыканты исполнят на борту яхты современные ритмы и яркую мелодику. Творчество артистов позволяет слушателю окунуться как в созерцательную, медитативную атмосферу Востока, так и в бурный, противоречивый поток Западной цивилизации. На выступлении также будет сыгран сет джазовых обработок народных песен.
«Концерты в рамках «Джаза на воде» - отличная возможность отдохнуть семьей или с друзьями, любуясь великолепными видами Москвы с воды под музыку лучших джазовых коллективов России. С радостью сыграем свою музыку в такой прекрасной атмосфере. Организация всегда на самом высоком уровне!», - сказал Абрамов.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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