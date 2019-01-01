Ещё один голландский город отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам не сможет принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году. Об этом сообщает издание Telegraaf, ссылаясь на открытое письмо властей столицы Нидерландов. Шоу планировалось провести в концертном зале Ziggo Dome. Однако эта площадка будет недоступна: она забронирована на этот период и предоставить её не смогут.

Амстердам делал всё возможное, чтобы найди другое место для проведения конкурса, но поиски результата не принесли, заявляет мэр Фемке Халсема.

Напомним, ранее стало известно, что он проведения «Евровидения» отказались Гаага и Бреда. Теперь в борьбу за право проведения песенного конкурса поборются пять городов — Арнем, Маастрихт, Утрехт, Роттердам и Хертогенбос. Окончательное решение будет принято в августе.

Нидерланды получили право принять у себя «Евровидение», после того как участник от этой страны Дункан Лоуренс выиграл песенный конкурс с песней Arcade. В 2019 музыкальное состязание прошло в Тель-Авиве.

