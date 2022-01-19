Еще один город подключился к НАШЕму Радио
Теперь «НАШЕ Радио» можно услышать в городе Усинск, Республика Коми, на частоте 102.9 FM. Потенциальное число слушателей составляет 37 000 человек.
За последние два месяца к сети вещания «НАШЕго Радио» присоединился город Ставрополь, а ранее – Смоленск и Смоленская область.
«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций. Каждый день ее слушают около 6 млн человек. Основу плейлиста радиостанции представляют группы «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие.
Больше о радиостанции можно узнать на официальном сайте nashe.ru
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