Эрик Клэптон представил песню для первого за восемь лет альбома

Британский рок-музыкант Эрик Клэптон выпустит новый альбом, куда войдут композиции, которые он записал с культовыми звездами блюза, сообщает «Российская газета».

Клэптон признался, что теряет слух

Новый диск получит название Meanwhile. Уже представлен и первый сингл из этого альбома - One Woman. Всего же в альбоме будет 14 композиций, записанные Клэптоном в сотрудничестве с Ван Моррисоном, Брэдли Уокером, Дэниелом Сантьяго, а также с уже ушедшим из жизни Джеффом Бэком.

Ранее стало известно, что легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/ericclapton
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