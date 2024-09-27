Эрик Клэптон представил песню для первого за восемь лет альбома
Британский рок-музыкант Эрик Клэптон выпустит новый альбом, куда войдут композиции, которые он записал с культовыми звездами блюза, сообщает «Российская газета».
Новый диск получит название Meanwhile. Уже представлен и первый сингл из этого альбома - One Woman. Всего же в альбоме будет 14 композиций, записанные Клэптоном в сотрудничестве с Ван Моррисоном, Брэдли Уокером, Дэниелом Сантьяго, а также с уже ушедшим из жизни Джеффом Бэком.
Ранее стало известно, что легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач рассказала, что сниффинг может вызвать отек мозга и удушье
- Лукьяненко: Переизбыток ремейков таит угрозу для всей киноиндустрии
- Минобороны: ВСУ лишились за неделю 16140 военных
- ВС РФ освободили населенный пункт Мариновка в ДНР
- Депутат Горелкин: Реестр майнеров в РФ будет вести налоговая
- Эрик Клэптон представил песню для первого за восемь лет альбома
- Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал арест
- СМИ: «Барселону» оштрафовали за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов
- «Всегда был оптимистичен»: Сын Мадянова рассказал о последних днях артиста
- Росгвардия и ФСБ обнаружили оружейный схрон в ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru