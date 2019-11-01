«Эльфийская Рукопись» снова открыта!
Легендарная опера отправляется в тур по российским городам. Первый показ – уже сегодня.
Группа «Эпидемия» покажет метал-оперу «Эльфийская рукопись» в городах России. Тур стартует уже сегодня, 1 ноября и будет посвящён 15-летию «рукописи». Шоу будет состоять из двух частей. Лидер команды Юрий Мелисов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что подготовка идёт полным ходом. Подробности – только на НСН.
«Во всю репетируют рыцари-актеры, создан красочный видеоряд для экранов на сцене, создается уникальный реквизит. Но для зрителей, уверен, важней, что с нами едут оригинальные актеры «Эльфийской рукописи»: Артур Беркут, Кирилл Немоляев, Дмитрий Борисенков, Андрей Лобашов. Разумеется, участвует и вокалист «Эпидемии», Евгений Егоров. А роль Трактирщика в каждом регионе исполнит кто-то из вокалистов, известных в своем регионе рок-вокалистов. Порадует и второе отделение: это полноценный хит-блок с лучшими песнями из всех металл-опер и не только»,- отметил артист.
А зрители в Москве и Санкт-Петербурге увидят целиком обе части метал-оперы и хит-блок! Питерский концерт пройдёт 15 декабря в А2 Green Concert, а московский – 22 декабря в ADRENALINE STADIUM .
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