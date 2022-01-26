Экс-вокалистка Nightwish раскритиковала шоу «Голос» для детей
Финская певица и композитор, бывшая участница группы Nightwish Тарья Турунен сказала, что детские шоу «Голос» и другие конкурсы негативно влияют на детскую психику.
«Считаю, что все эти форматы не нужны для правильного и здорового детства. Дети есть дети. Психологически далеко не все они готовы быть знаменитыми», — передают слова певицы «Известия».
По словам Турунен, она не хотела бы, чтобы ее дочь занималась подобным. В настоящий момент у нее другие приоритеты, отметила певица.
При этом музыкант подчеркнула, что поддержит дочь во всех начинаниях, когда она вырастет, но пока что хочет оградить ее от публичности.
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