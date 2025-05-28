Эфир НАШЕго Радио пройдет в открытой студии в Великом Новгороде
29 и 30 мая ведущие утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков откроют второй кинофестиваль молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде.
В эти дни в сердце города, на площади Победы-Софийской, с 7 до 11 утра открытая студия «НАШЕго Радио» будет вещать на всю Россию. Остроумные шутки, весёлые конкурсы и безграничный драйв — скучать посетителям кинофестиваля точно не придется. Ведущие заряжены отличным настроением и устроят настоящий праздник для жителей города и гостей фестиваля. В эфирной студии ожидаются интересные гости, которые расскажут о трендах в мире кино, новостях и актёрах.
«Великий Новгород – один из древнейших городов России с богатейшей историей, красивой архитектурой и живописными пейзажами. Мы с радостью будем освещать событие из самого центра из открытой студии. Приятно, что НАШЕ Радио знают и любят в разных уголках страны», – рассказал программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.
Слушатели радиостанции смогут прийти в студию, познакомиться с ведущими и сфотографироваться с ними на память.
В этом году второй кинофестиваль «Новое движение» вновь соберет талантливых дебютантов, независимых авторов и молодых профессионалов российского кинематографа и станет площадкой для показа кинокартин, обмена мнениями и новых идей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru