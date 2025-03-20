Эд Ширан анонсировал новый альбом и сингл

Британский исполнитель и автор песен Эд Ширан объявил, что скоро выйдет его новый, восьмой по счету, альбом, сообщает Rolling Stone.

Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты

По его словам, он станет доступен для прослушивания уже 4 апреля.

Первый сингл этого альбома называется Azizam, что в переводе с фарси означает «мой дорогой». Как отмечается, песня была записана вживую в лондонском доме Ширана всего за два дубля. Она представляет собой акустическую балладу с восточными мотивами в аранжировке. В записи трека помогал Ширану гитарист группы Foy Vance Мэтт Шид, который исполнил мелодию на мандолине.

Ранее Эд Ширан заявил о планах выпустить посмертный альбом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/teddysphotos
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