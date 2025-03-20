Эд Ширан анонсировал новый альбом и сингл
Британский исполнитель и автор песен Эд Ширан объявил, что скоро выйдет его новый, восьмой по счету, альбом, сообщает Rolling Stone.
По его словам, он станет доступен для прослушивания уже 4 апреля.
Первый сингл этого альбома называется Azizam, что в переводе с фарси означает «мой дорогой». Как отмечается, песня была записана вживую в лондонском доме Ширана всего за два дубля. Она представляет собой акустическую балладу с восточными мотивами в аранжировке. В записи трека помогал Ширану гитарист группы Foy Vance Мэтт Шид, который исполнил мелодию на мандолине.
Ранее Эд Ширан заявил о планах выпустить посмертный альбом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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