Эд Ширан анонсировал новый альбом и сингл

По его словам, он станет доступен для прослушивания уже 4 апреля.

Первый сингл этого альбома называется Azizam, что в переводе с фарси означает «мой дорогой». Как отмечается, песня была записана вживую в лондонском доме Ширана всего за два дубля. Она представляет собой акустическую балладу с восточными мотивами в аранжировке. В записи трека помогал Ширану гитарист группы Foy Vance Мэтт Шид, который исполнил мелодию на мандолине.

Ранее Эд Ширан заявил о планах выпустить посмертный альбом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

