Джазовый музыкант Эрик Тюффаз выпустил новый альбом

На Радио JAZZ 89.1 FM в рубрике «Легенды Джаза» состоялась премьера нового альбома Lune Rouge («Красная луна») знаменитого французского джазового трубача Эрика Тюффаза (Erik Truffaz). 11 октября, на протяжении всего дня в эфире радиостанции звучат его новые композиции. Слушатели JAZZ 89.1 FM уже с сегодняшнего дня могут выиграть альбом Lune Rouge джазового виртуоза. Подробности розыгрыша, который продлится до 21 октября, вы найдете в социальных сетях радиостанции.

С его огромным музыкальным опытом и объективным восприятием, которые приходят с возрастом, Эрик Тюффаз играет на трубе, как настоящий мастер своего дела, черпая вдохновение из необитаемого, неизвестного и всего, что ускользает от коллективной психики.

Вместе с единомышленниками - барабанщиком Артуром Хнатком, клавишником Бенуа Корбозом и басистом Марчелло Гилиани - Эрик сформировал свое звучание. Музыканты, вдохновленные звездами, создавая Lune Rouge, поставили себе цель довести свою музыку до уровня, достойного научной фантастики.

Lune Rouge – возможно, лучшая пластинка Erik Truffaz Quartet и, абсолютно точно, их самая чистая, залитая охрой, наполненная земной силой. Неизвестное место, которое мы все так давно искали.

Подробнее о правилах проведения акции и списке финалистов можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru.

