«Джаз на воде» в апреле удивит смешением жанров и классикой блюза

Проект Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал» «Джаз на воде», проходящий каждый четверг на борту яхты, в апреле откроет коллектив Excite Quintet (на фото), исполняющий авторскую инструментальную джазовую музыку.

В прошлом коллектив участвовал в таких в крупнейших джазовых фестивалях, как Jazz Across Borders, New/Open Showcase и не только. В 2024 году Excite Quintet выпустили дебютный альбом Emptiness. Приближая джаз к широкой аудитории, музыканты обращаются к смешению жанров: от прогрессивного рока и электроники до хип-хопа и академического жанра. Excite Quintet представит свою программу 2 апреля.

Затем, 9 апреля, в рамках проекта «Джаз на воде» выступит яркая поп-фанк исполнительница и автор песен ASET (Асет Самраилова). Помимо фанка ее творчество также объединяет соул, R&B, джаз, блюз и рок. Ее голос знаком многим также по проектам Disney, где ASET работает как артист озвучивания и саунд-продюсер. Помимо прочего певица принимала участие в ряде громких телепроектов, включая шоу «Голос», «Главная сцена», «Большой джаз» и «Романтика романса». Выступала на фестивалях «Усадьба Jazz», Kremlin Live, Jazz Parking Festival.

Уже 16 апреля на сцену выйдет московская группа SHOO. В их творчестве сочетаются такие жанры, как поп, соул, этно и r’n’b. Коллектив принимал участие в масштабных опенэйрах - «Дикая Мята», «Ленинградские мосты», «Волга Фест», Ural Music Night, «Усадьба Jazz». Некоторые треки SHOO также можно услышать в сериалах «Опасная близость» и «Хирург».

На 23 апреля запланирован концерт с участием финалистки «Фабрики звезд 5», певицы с низким голосом с диапазоном в пять октав Ирсон Кудиковой, которая выступит в сопровождении «Ирсон бэнда». Специальным гостем вечера станет легендарный джазовый музыкант Сергей Манукян. В рамках концерта зрители смогут услышать композиции от классики до лаундж-джаза.

30 апреля вокалистка и автор песен, резидент Клуба Алексея Козлова, автор и ведущая рубрики «История одной песни» на Радио JAZZ 89.1 FM. Светлана Жаворонкова и ее трио исполнят классику блюза, джаза и мировой эстрады. В составе коллектива также выступит двукратный победитель всероссийского конкурса «Рояль в Джазе» и лауреат международного джазового конкурса «ДоДж» Владимир Луизо. Музыканты представят слушателям знаковые мелодии, которые отразят историю современной музыки.

