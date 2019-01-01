«Долой ведущих!» Музыканты захватили радиоэфир

Начиная с утреннего шоу «Подъемники», перейдя на «Тариф дневной», программу «За сценой» и «Чартову дюжину», первый в истории радиовещания «День Самоуправления» под девизом «Долой ведущих!» захватил эфирную сетку «НАШЕго» радио.

В ролях Александра Бона, Тани Борисовой, Игоря Панькова, Дмитрия Ленского, Надежды Епифановой и Игоря Седова, по ту сторону микрофона оказались: Александр Пушной, Камиль Ларин, Алексей Кортнев, Александр Ф. Скляр, Ортём из группы «Anacondaz», Бледный из «25/17», ST и Найк Борзов.

Идеей «Дня Самоуправления» заразились и другие известные музыканты. Группа BrainStorm умело провела эфир хит-парада «Чартова дюжина», Александр «Чача» Иванов по-хозяйски представил программу «За сценой», а онлайн жизнь НАШЕго в Инстаграм контролировала группа The HATTERS!

«Радиоформат прекрасен тем, что имеет самое главное - прямой эфир. Я долгое время не мог понять, когда сидишь в прямом эфире и начинаешь говорить, у тебя слово, которое полностью сложилось красиво в твоем мозгу, через сеть нейронов поступает на язык и получается что-то непонятное. Слышишь со стороны себя и становится стыдно. До сих под не знаю в чем причина», - шутливо заметил Александр Пушной.

Камиль Ларин после радиоэфира не сразу вспомнил о своей знаменитой роли в фильме «День радио»: «Раньше любой поход на радио являлся неким воспоминанием той роли. Если говорить про сегодня, то этого не было. Прямой эфир - это всегда определенный трепет и волнение. Я считаю, что та «лодка», на которой мы поплавали с Алексеем и Александром часик вместе, осталась на плаву».

Сменив Ленского и Епифанову, а проще говоря, оставив за ведущими право заниматься пультом, в эфире радиостанции появился лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр: «В этой прямоэфирной двухчасовой программе у меня не было жесткой сетки. Сейчас ребята ставят те песни и рубрики, которые им готовят, а я тогда во времена моей программы «Учитесь плавать» все рубрики придумывал сам. Единственное, что у меня было похоже – это обратная связь со слушателями. Вместо sms поступало довольно много звонков».

«День Самоуправления» по истине оправдал свое название. Выходя в вечерний эфир с новостями о палаточном городке «НАШЕСТВИЯ» и загадкой про Мика Джаггера, Найк Борзов дал своим поклонникам настоящие эмоциональные качели: «Единственное, я бы позволял музыкантам ставить в эфир песни, которые им нравятся, может в следующий раз получится сделать. Но идея классная! Я думаю, она приживется в будущем».

