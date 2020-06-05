«День НАШЕго радио». Первый сериал в истории радиоиндустрии
8 июня радиостанция «НАШЕ радио» представит слушателям первый собственный сериал под названием «День НАШЕго радио».
В ироничной манере он раскроет внутреннюю кухню популярного утреннего шоу «Подъемники» и других знаковых программ. Пилотный выпуск проекта увидит свет в Instagram-сообществе НАШЕ и в одноименном Youtube-канале утром 8 июня и в дальнейшем будет транслироваться эксклюзивно онлайн.
Главные герои сериала - те, кого нельзя отправить на «удаленку» и те, кого пощадил строгий режим самоизоляции.
Ведущие шоу «Подъемники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков невольно становятся участниками необычного эксперимента - теперь их день начинается с камеры смартфона, ведь лицам «НАШЕго радио» приходится фиксировать каждый свой шаг. И как же много, оказывается, интересных событий происходит в студии с 7 до 11.00, пока другие сотрудники радиостанции только собираются на работу. Ведущие неотрывно снимают себя, а зрители узнают, кто приезжает на работу раньше всех и сладко спит перед эфиром, у кого нет отбоя от поклонников и другие секреты.
Куда приведет камера наших героев, мы узнаем в следующих выпусках сериала.
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