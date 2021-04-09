Дельфин выпустил новый трек «Ладони»
Поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил новый сингл. Премьера состоялась сегодня, 9 апреля. В тексте новой песни идет речь о существах, которые незримо помогают людям в тяжелое время и весь мир помещается у них на ладонях.
«Мы рядом, мы с вами, мы здесь — мир на ладони весь», - поется в припеве «Ладоней».
Это не первая новинка от артиста в 2021 году, накануне он представил саундтрек к фильму «Майор Гром. Чумной Доктор».
16 апреля дельфин планирует дать концерт в «Известия Hall», выступление должно пройти в рамках большого российского тура.
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