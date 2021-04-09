Дельфин выпустил новый трек «Ладони»

Поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил новый сингл. Премьера состоялась сегодня, 9 апреля. В тексте новой песни идет речь о существах, которые незримо помогают людям в тяжелое время и весь мир помещается у них на ладонях.

«Мы рядом, мы с вами, мы здесь — мир на ладони весь», - поется в припеве «Ладоней».