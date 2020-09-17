Даты «Нашествия» определят зрители фестиваля

Оргкомитет фестиваля «Нашествие» объявил о том, что впервые в истории крупнейшего в России музыкального фестиваля даты его проведения в 2021 году определят зрители своим голосованием на сайте «главного приключения года».

По словам управляющей фестивалем Евгении Киселевой, после вынужденного переноса фестиваля летом 2020 года новое «Нашествие» максимально разворачивается в сторону своего зрителя.

«Раньше мы никогда не предлагали зрителям выбирать даты нового «Нашествия», всегда назначали их сами, исходя из традиций, прогнозов и своих представлений о прекрасном. Насколько я знаю, так поступают все оргкомитеты всех фестивалей в России, да и в мире тоже. Но, признаюсь, мы были так вдохновлены той поддержкой, которую оказали нам наши зрители после вынужденного, из-за пандемии, переноса фестиваля с июля 2020-го на лето 2021 года, что мы решили максимально развернуть фестиваль навстречу своей благодарной публике. Мы предлагаем всем гостям «Нашествия» выбрать и проголосовать за удобные им даты, а мы примем то решение, за которое проголосует большинство», - рассказала НСН Евгения Киселева.

Голосование по выбору новых дат «Нашествия-2021» состоится на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru

Как рассказал НСН медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев, проголосовать все желающие смогут в течение двух недель:

«17 сентября, в 15:00 мы открываем голосование на сайте фестиваля «Нашествие». Голосование продлится две недели до 30 сентября, и уже 1 октября мы заявим новые даты фестиваля, которые выберут наши зрители. Приглашаем всех, кто собирается на «Нашествие», принять активное участие в выборе новых дат фестиваля летом следующего года. Поверьте, это только первый сюрприз, который вас ждет в 2021 году!», - подчеркнул Сергей Горбачев.

«Нашествие» — крупнейший в России фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом. Каждый год, в Большом Завидово Тверской области фестиваль под открытым небом собирает более 200 тысяч поклонников своей музыки. За 20 лет своего существования, "Нашествие" стало одним из символов России, и поэтому в заявочный ролик на проведение в Российской Федерации в 2018 году Чемпионата мира по футболу, наряду с балетом и космосом были включены кадры с фестиваля "Нашествие".

