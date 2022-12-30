Датчане присвоили авторские права российской группы
Датская компания Danmark music Group незаконно присвоила себе авторство музыки, созданной якутской группой «Хардыы», сообщил режиссер картины «Молодость» Дмитрий Давыдов.
19 января на широкие экраны выходит трагикомедия «Молодость» Дмитрия Давыдова. Композиции якутской панк-рок-группы «Хардыы» являются не просто важной музыкальной составляющей фильма, а частью сюжетной канвы.
В процессе подготовки к прокату режиссер столкнулся с неоднократными «страйками» Youtube, инициированными датской компанией Danmark music Group.
При этом, как заявляют реальные правообладатели – группа «Хардыы» – организация с наименованием Danmark music Group никогда с ними не связывалась для обсуждения какого-либо сотрудничества.
Дмитрий Давыдов планирует помочь группе «Хардыы» и их лидеру, известному рокеру Гаврилу Колесову по прозвищу Ганнибал, добиться справедливости.
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