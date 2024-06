Coldplay сократили выбросы углекислого газа на 59% в нынешнем туре

На экологичном туре Coldplay «Music Of The Spheres» выбросы углекислого газа уменьшились на 59% по сравнению с предыдущими гастролями «A Head Full Of Dreams» в 2016-2017 годах.

Музыканты превзошли изначальную цели на 50% и выразили благодарность своим фанатам за поддержку, включая тех, кто пришел на концерт пешком или на велосипеде.