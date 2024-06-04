Coldplay сократили выбросы углекислого газа на 59% в нынешнем туре

Благодаря успеху группы в мире было посажено семь млн деревьев, так как Coldplay обещал посадить одно дерево за каждого человека, посетившего их концерт.

В 2023 году Coldplay сократили выбросы углекислого газа на 47% по сравнению с предыдущим турне, передает «Радиоточка НСН».

