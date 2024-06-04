Coldplay сократили выбросы углекислого газа на 59% в нынешнем туре
На экологичном туре Coldplay «Music Of The Spheres» выбросы углекислого газа уменьшились на 59% по сравнению с предыдущими гастролями «A Head Full Of Dreams» в 2016-2017 годах.
Музыканты превзошли изначальную цели на 50% и выразили благодарность своим фанатам за поддержку, включая тех, кто пришел на концерт пешком или на велосипеде.
Благодаря успеху группы в мире было посажено семь млн деревьев, так как Coldplay обещал посадить одно дерево за каждого человека, посетившего их концерт.
В 2023 году Coldplay сократили выбросы углекислого газа на 47% по сравнению с предыдущим турне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru