Число прослушиваний «Not Like Us» Ламара выросло на 430% после «Супербоула»

Другие песни, которые рэпер исполнил во время своего 13-минутного выступления также показали рост. Так, число прослушиваний трека «Humble» увеличилось на 300%, «All The Stars (with SZA)» - 290%, «Euphoria» - 260%, «DNA» - 260%, «Squabble up» - 230%, «Peekaboo (feat. azchike)» - 230%, «Luther (with SZA)» - 170%.

«Супербоул-2025» прошел в ночь с 9 на 10 февраля. Спортивное мероприятие посетил сам американский лидер Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».