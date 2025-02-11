Число прослушиваний «Not Like Us» Ламара выросло на 430% после «Супербоула»

На музыкальном сервисе Spotify на 430% выросло число прослушиваний трека «Not Like Us» рэпера Кендрика Ламара после его выступления на финале чемпионата по американскому футболу в США «Супербоул».

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Другие песни, которые рэпер исполнил во время своего 13-минутного выступления также показали рост. Так, число прослушиваний трека «Humble» увеличилось на 300%, «All The Stars (with SZA)» - 290%, «Euphoria» - 260%, «DNA» - 260%, «Squabble up» - 230%, «Peekaboo (feat. azchike)» - 230%, «Luther (with SZA)» - 170%.

«Супербоул-2025» прошел в ночь с 9 на 10 февраля. Спортивное мероприятие посетил сам американский лидер Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с трансляции
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