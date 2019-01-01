Чёрт написал «путеводитель» по шоу-бизнесу для молодых музыкантов

Илья Чёрт выпустил книгу под названием «Два слова, строка». Это не первый литературный труд лидера группы Пилот, но на этот раз издание получилось действительно необычным. Илья Чёрт заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что же в этой книге особенного. Подробности – только на НСН.

«В этой книге будут практически все стихи, написанные мной. Это – огромная подборка. В том числе, там есть мало кому известные стихотворения. Кроме того, в этом издании вы сможете найти практически все тексты песен группы «Пилот». В том числе, песен, которые еще даже не изданы. То есть, там есть тексты, к которым мы с коллективом не придумали музыку», - подчеркнул артист.

И это ещё не всё! Готовится к выходу ещё одна книга. По словам Ильи Чёрта, такого в нашей литературе ещё не было.

«Надеюсь, что осенью этого года или к концу года появится еще одно издание от моего лица и это будет беспрецедентный случай (я, во всяком случае, о подобных фактах не слышал). Дело в том, что я написал книгу для молодых, начинающих музыкантов. Для рок-групп, для тех, кто занимается поп-музыкой, рэпом, не важно. В общем – для профессиональных артистов. В этой книге собраны ответы на многочисленные вопросы. Как стать звездой? Как хапануть стадионы, получить шампанское и тайских массажисток, и все такое? Так что, дорогие музыканты, изучайте! Или, если у вас есть друзья-музыканты, рекомендую вам купить эту книжку и подарить этим друзьям на день рождения. Она им очень поможет в карьере!», - пообещал артист.

Напомним, что группа «Пилот» – участник фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». Команда выступит на Главном приключении года в воскресенье, 21 июля. И к слову о книгах – если вдруг забудете захватить с собой любимое произведение – не волнуйтесь. Ведь на поле «НАШЕСТВИЯ» будет работать настоящий Библио-шатёр, где можно будет и книжку подобрать, и квест пройти, и в настольные игры поиграть.

